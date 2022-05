69-Jähriger in Nördlingen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Beamte halten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nördlingen einen Mann auf, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs ist.

Ein 69-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nördlingen ohne gültige Fahrerlaubnis von der Polizei aufgehalten worden. Laut Polizeibericht stellten die Beamten dies bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Oskar-Mayer-Straße fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)