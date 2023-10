71-Jährige mit Diebesgut im Wert von 12,99 Euro

Die Frau wird bei ihrem Diebstahl von einer Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts beobachtet. Jetzt darf sie in dem Laden nicht mehr einkaufen.

Eine 71-Jährige hat am Samstagnachmittag in Nördlingen einen Schal gestohlen. Laut Polizeibericht beobachtete die Mitarbeiterin eines Geschäfts, wie die Frau den Gegenstand im Wert von 12,99 Euro an sich nahm. Die Täterin wurde angezeigt und erhielt Hausverbot. (AZ)