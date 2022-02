73-Jährige stiehlt Kleidung im Wert von fast 300 Euro

Ein Detektivin sieht, wie eine Frau in einem Nördlinger Geschäft Kleidung stiehlt. Die Frau erhält nicht nur ein lebenslanges Hausverbot.

Ein Diebstahl ist am Dienstagnachmittag in einem Nördlinger Geschäft beobachtet worden. Eine Ladendetektivin beobachtete laut Polizeiangaben eine 73-Jährige dabei, wie sie mehrere Bekleidungsstücke im Gesamtwert von 290 Euro in ihrer Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne zu zahlen.

Die Frau konnte von der Detektivin festgehalten werden und sie verständigte die Polizei. Die 73-Jährige erhielt ein lebenslanges Hausverbot und eine Strafanzeige. (AZ)