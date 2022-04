750 Euro Schaden: Erneut Auto in Holheim zerkratzt

In Holheim wurde zwischen Dienstag und Mittwoch erneut ein Auto zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro.

Eine unbekannte Person hat zwischen Dienstag, 6 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr in Holheim die Fahrerseite eines geparkten Wagens zerkratzt. Der schwarze Skoda stand laut Polizei in dieser Zeit in der Von-Rammingen-Straße.

Durch das Zerkratzen entstand am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro. Erst kürzlich kam es in Holheim zu einem ähnlichen Vorfall. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)