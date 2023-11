81-Jähriger muss mit Strafverfahren nach Parkunfall in Nördlingen rechnen

Ein Mann erkennt auf einem Parkplatz zu spät, dass hinter ihm ein Auto steht. Er parkt weiter aus und fährt auf. Doch der Unfall interessiert ihn nicht.

Eine Passantin hat am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nördlinger Bößeneckerstraße beobachtet, wie zwei Pkw-Fahrer gleichzeitig aus ihren Parkbuchten ausparkten und mit den Fahrzeugen aufeinander zufuhren. Der 76-jährige Fahrer erkannte dies und hielt an. Der andere Fahrzeugführer, ein 81-jähriger Mann, erkannte die Situation nicht und fuhr mit seinem Fahrzeug auf.

Der 81-jährige Unfallverursacher kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Er zeigte sich an der Unfallstelle nach Angaben der Polizei sehr uneinsichtig und fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall wurde im Nachhinein bei der Polizei angezeigt, so dass der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Aufgrund der Zeugin konnte der Unfallhergang eindeutig geklärt werden.