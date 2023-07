82-Jährige touchiert Fahrzeug und flüchtet

Beim Ausparken fährt eine 82 Jahre alte Frau gegen einen geparkten Pkw. Ein Zeuge beobachtet die Frau, wie sie davon fährt und notiert sich das Kennzeichen.

Eine 82 Jahre alte Pkw-Fahrerin hat am Freitagvormittag um 10.30 Uhr einen abgestellten Pkw am Tändelmarkt in Nördlingen beim Ausparken touchiert.

Die 82-Jährige entfernte sich daraufhin mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Laut Polizeibericht entstand am geparkten Pkw ein geringer Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich jedoch das Kennzeichen notiert, wodurch die Polizei die Unfallflucht schnell klären konnte. (AZ)