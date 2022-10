Nördlingen

10:26 Uhr

83-jähriger Radfahrer und angetrunkener Autofahrer stoßen zusammen

Am Mittwoch stoßen in Nördlingen ein angetrunkener Autofahrer und ein 83-jähriger Radfahrer zusammen.

Bei stockendem Verkehr überquert am Mittwoch ein Radfahrer die Fußgängerfurt an einem Kreisverkehr in Nördlingen. Dort stoßen er und ein Autofahrer zusammen.

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Nördlingen in ein Auto gefahren und gestürzt. Gegen 13.30 Uhr überquerte er bei stockendem Verkehr die Fußgängerfurt am Kreisverkehr der Wemdinger Straße in Richtung Bgm.-Reiger-Straße. Dort kollidierten er und ein 76-jähriger Autofahrer. Autofahrer in Nördlingen mit 0,8 Promille unterwegs Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab nach Angaben der Polizei einen Promillewert von 0,8, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, der Radfahrer blieb unverletzt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

