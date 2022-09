83-Jähriger übersieht in Nördlingen vorfahrtsberechtigtes Auto

Ein hoher vierstelliger Schaden entsteht am Donnerstag bei einem Autounfall in Nördlingen. Eines der Autos muss abgeschleppt werden.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag einen Autounfall in Nördlingen verursacht. Am Nachmittag übersah der Mann in der Oskar-Mayer-Straße laut Polizeibericht das vorfahrtsberechtigte Auto einer 47-Jährigen. Dabei entstanden Blechschäden in Höhe von rund 8000 Euro, das Auto der Frau musste anschließend abgeschleppt werden. (AZ)