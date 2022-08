Nördlingen

10:33 Uhr

83-Jähriger zieht sich nach Radsturz Platzwunde am Kopf zu

Auf der B29 in Richtung Nördlingen kollidiert am Dienstagmittag ein E-Bike-Fahrer mit einer Autofahrerin.

Wohl unangekündigt biegt der 83-Jährige am Dienstag von der B29 in einen Feldweg ab. Eine Autofahrerin, die überholen will, kann nicht mehr ausweichen.

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Unfall am Kopf verletzt. Gegen 12 Uhr befuhr der Mann mit seinem E-Bike die B29 in Richtung Nördlingen. Eine Autofahrerin setzte dort zum Überholen an, als der 83-Jährige laut Polizei unangekündigt zum Abbiegen in einen Feldweg nach links ausscherte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dieser stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die umgehend ärztlich versorgt wurde. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

Themen folgen