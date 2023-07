84-Jähriger verursacht Unfall: Mann leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Samstag wird ein 66-Jähriger leicht verletzt. Er muss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Samstag bei einem Unfall in Nördlingen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Auffahrunfall gegen 15.30 Uhr am Kreisverkehr in der Adamstraße. Eine Autofahrerin wartete am Kreisverkehr und war gerade im Begriff einzufahren, als ein nachfolgender 84-Jähriger mit seinem Pkw auffuhr. Der 66-jährige Beifahrer im vorderen Fahrzeug wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. (AZ)