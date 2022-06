Nördlingen

vor 32 Min.

85-jähriger Rentner aus Nördlingen wegen Fahrerflucht verurteilt

Plus Ein Rentner streift beim Einparken in der Innenstadt ein anderes Auto und kümmert sich nicht um den Schaden. Was Kamera-Aufnahmen zeigen.

Von Matthias Link

Bislang hatte er sich in seinem langen Leben nichts zuschulden kommen lassen. Doch im September 2021 streifte der damals 84-jährige Rentner, der aus einem Nördlinger Ortsteil stammt, beim Einparken in der Nördlinger Innenstadt einen anderen Pkw und floh. Der Unfall trug sich vormittags auf dem Parkplatz der Raiffeisen-Volksbank Ries bei den Kornschrannen zu, der Sachschaden am fremden Pkw lag bei rund 4000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten in der Verhandlung am Nördlinger Amtsgericht unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor. Der Rentner hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen