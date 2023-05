86 Jahre alter Radfahrer stürzt nach Kollision

Eine Autofahrerin übersieht den Mann in Nördlingen. Der war auf einem Radweg unterwegs. Er wurde in Stiftungskrankenhaus gebracht.

Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Nördlingen verletzt worden. Laut Polizeibericht übersah eine 50 Jahre alte Autofahrerin am Samstag, kurz nach 15 Uhr, den Mann in der Nürnberger Straße, als sie aus einem Grundstück fahren wollte.

Der Fahrradfahrer befuhr ordnungsgemäß einen Radweg und wurde von dem Pkw leicht touchiert, woraufhin er stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde der Radfahrer zur weiteren Untersuchung ins Krankhaus gebracht. (AZ)