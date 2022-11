88-Jähriger stiehlt in Nördlinger Baumarkt

Zwei Ladendiebstähle ereignen sich am Montag in Nördlingen. Doch beide Personen werden dabei beobachtet.

Zwei Personen haben am Montag in Nördlingen versucht, etwas zu stehlen. Zunächst beobachtete ein Ladendetektiv gegen 11.15 Uhr einen 88-Jährigen in einem Baumarkt, wie er mehrere Artikel in seine Taschen steckte. Anschließend passierte er nach Polizeiangaben den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Die Waren hatten einen Wert von 30 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 15 Uhr. Dabei beobachtete eine Verkäuferin, wie eine 74-jährige Frau in einem Supermarkt Lebensmittel sowohl in ihren Einkaufswagen als auch in ihre Tasche steckte. An der Kasse habe sie jedoch nur die Sachen bezahlt, die sich im Wagen befanden. Hier betrug der Diebstahlschaden knapp 10 Euro. (AZ)

