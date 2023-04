A schöne G'schicht: Die tollen Bedienungen im Gasthaus Goldener Schlüssel

Eine weitere Nachricht aus der Rubrik "A schöne G'schicht" der Rieser Nachrichten. Dieses Mal sind es die Kellnerinnen und Kellner in der Gastronomie.

Einen kleinen Lichtblick will unsere Redaktion regelmäßig in der Rubrik "A schöne G'schicht" präsentieren. Dieses Mal hat uns Maria Höpfner ein paar Zeilen geschrieben: "Im Gasthaus 'Goldener Schlüssel' gibt es Bedienungen aus Afghanisten, Tatschikistan, Marokko und Rumänien. Ich bin dort des Öfteren als Gast." Höpfner schildert, sie freue sich jedes Mal, wenn sie von Gabriella, Mohamed, Abdul oder Mehrubon bedient werde. Denn: "Sie sind alle sehr freundlich, höflich, hilfsbereit und sie haben immer ein Lächeln und ein paar nette Worte für mich und die anderen Gäste übrig. Wenn sie mich in der Stadt laufen sehen, grüßen sie mich schon von Weitem." Das freue sie sehr und hat deshalb hat uns Höpfner dies als "schöne G'schicht" geschickt.

Haben auch Sie etwas Schönes erlebt oder eine kleine Beobachtung gemacht, die Ihren Alltag bereichert hat? Schreiben Sie Ihre schöne Geschichte oder gute Nachricht für uns auf und schicken Sie sie mit Ihrem Namen an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer für Rückfragen an. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. (jltr)