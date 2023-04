A schöne G'schicht: Wenn der Kontakt nach dem Austausch nie abreißt

Eine schöne Nachricht schickt uns Leserin Susanne Eckhardt. Wie aus einem Schüleraustausch ein langjähriger Kontakt wurde.

Die Rieser Nachrichten wollen über mehr positive Nachrichten in der Rubrik "A schöne G'schicht" berichten. Susanne Eckhardt hat uns Folgendes geschrieben: "2008 habe ich beim Schüleraustausch zwischen dem THG und der Chipping Norton School in England teilgenommen. Meine Austauschpartnerin und ich haben uns sofort bestens verstanden. Also haben wir im nächsten Jahr gleich noch mal mitgemacht. Der Kontakt riss niemals ab, und das ist das Schöne an der Geschichte!"

Eckhardt schildert, dass sie sich regelmäßig ausgetauscht hätten, ob mit Geburtstags- und Weihnachtskarten sowie damals zunächst per E-Mail und mittlerweile per WhatsApp. In den vergangenen Jahren habe die frühere Austauschpartnerin Eckhardt zweimal zum Stadtmauerfest und am Stabenfest besucht. "Die Krönung war, dass sie 2019 zu meiner Hochzeit extra angereist ist." Und vor Kurzem waren Eckhardt und ihr Mann ebenfalls zur Hochzeit eingeladen. "Auch wenn wir ein sehr turbulentes Wochenende hatten, da unser Rückflug wegen des Streiks annulliert wurde, war es die Reise absolut wert! Wir hoffen, dass der Kontakt weiterhin bestehen bleibt!" Das ist doch a schöne G'schicht.

Wenn auch Sie etwas Schönes erlebt oder beobachtet haben: Schreiben Sie Ihre schöne Geschichte oder gute Nachricht für uns auf und schicken Sie sie mit Ihrem Namen an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer für Rückfragen an. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte. (jltr)

