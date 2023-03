A schöne G'schicht: Wenn man sich zufällig im Kino trifft

Im nächsten Teil unserer Serie "A schöne G'schicht" geht es um eine zufällige Begegnung in einem Nördlinger Kino.

Über mehr positive Nachrichten wollen die Rieser Nachrichten in ihrer Serie "A schöne G'schicht" berichten. Leserin Christina Hartl schildert eine witzige, zufällige Begegnung: Diese ereignete sich kürzlich am Internationalen Weltfrauentag. Christina Hartl war mit Freundinnen im Kino, um sich den Film "Wunderschön" anzuschauen. "Ohne es zu wissen, traf ich meine Tochter ebenfalls mit einer Freundin. Und zu unserer Überraschung saßen wir dann fortlaufend in einer Reihe im Kinosaal", schreibt Christina Hartl unserer Redaktion, zu fünft nebeneinander. Noch dazu hatte jede eine kleine Piccolo-Flasche Sekt dabei – das sei zwar eigentlich nicht erlaubt, doch an diesem Abend habe man im Kino wohl ein Auge zugedrückt. Eine zufällige Begegnung und auch noch gemeinsame Sitzplätze – das ist a schöne G'schicht.

Haben auch Sie etwas Tolles erlebt, eine kleine Beobachtung gemacht, die Ihren Alltag bereichert hat? Schreiben Sie Ihre schöne Geschichte oder gute Nachricht für uns auf und schicken Sie sie mit Ihrem Namen an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer für Rückfragen an. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte. (jltr)

