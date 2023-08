A schöne Gschicht: Ein spontaner Besuch im Maislabyrinth in Reimlingen

Ein schönes Erlebnis hat uns für unsere Rubrik "A schöne G'schicht" erreicht: Eine Leserin war im Irrgarten in Reimlingen unterwegs.

Im Frühjahr hat unsere Redaktion angefangen, tolle Erlebnisse in der Rubrik "A schöne G'schicht" zu schildern. Nun hat uns nun Karin Leinfelder ein solch tolles Erlebnis geschildert, das sie kürzlich hatte.

"Auf meiner Radtour von Reimlingen zurück nach Nördlingen kam ich am Maislabyrinth des P-Seminars des THGs vorbei. Spontan habe ich mich dazu entschlossen, mich auf diese abenteuerliche Reise zu machen. Die jungen Leute in der Bude waren sehr höflich, haben mir die Gewinnspielunterlagen samt Stift ausgehändigt und mir auch versprochen, mich wieder aus dem Labyrinth heraus zu holen, sollte ich in einer halben Stunde nicht wieder da sein. So ausgestattet machte ich mich auf den Weg und ich muss sagen, es war wirklich total klasse. Auf meiner Suche nach den Hinweisschildern zum Gewinnspiel sind mir einige motivierte, aufgeregte und freudig suchende, lachende und springende Kinder mit ihren Begleitern begegnet. Es gab immer wieder ein kleines Gespräch und tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Hinweistafeln und dem Ausgang. Alles in allem war es ein super toller Aufenthalt im Maislabyrinth. All denjenigen, die noch eine Freizeitaktivität suchen, kann ich es nur empfehlen. Jedoch Gummistiefel oder festes Schuhwerk nicht vergessen. Bis Anfang September habt ihr noch die Möglichkeit. Liebes P-Seminar, vielen Dank."

Wie wollen "A schöne G'schicht" wieder regelmäßig aufleben lassen. Haben auch Sie etwas Schönes erlebt oder eine kleine Beobachtung gemacht, die Ihren Alltag bereichert hat? Schreiben Sie Ihre gute Nachricht für uns auf und schicken Sie sie mit Ihrem Namen an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer für Rückfragen an. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. (AZ)

