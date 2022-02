Nördlingen/Aalen

vor 36 Min.

Go-Ahead übernimmt Riesbahn: Züge sollen am Wochenende stündlich fahren

Plus Die Züge zwischen Nördlingen und Aalen sollen auch in den späten Abendstunden fahren. Die Ticketautomaten sind allerdings nicht fernverkehrsfähig.

Von Mark Masuch

Ende des Jahres zieht sich die Deutsche Bahn von der Riesbahn zwischen Donauwörth und Aalen zurück. Dann übernimmt Go-Ahead Bayern. Ändern soll sich laut dem Unternehmen mit Sitz in Augsburg für die Fahrgäste zunächst nicht viel. Allerdings plant die Schwesterfirma von Go-Ahead Baden-Württemberg, dass Züge bis in die späten Abendstunden fahren sollen. Zudem soll die Taktung am Wochenende erhöht werden. Probleme könnte es allerdings mit der Einstiegshöhe an manchen Bahngleisen auf der Riesbahn geben. Zudem werden Kunden an Ticketautomaten von Go-Ahead keine Fahrkarten für den Fernverkehr erwerben können.

