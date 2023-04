Schienenarbeiten führen zu Busverkehr zwischen Goldshöfe und Aalen

Auf der Riesbahn ist es aktuell nicht möglich, bis Aalen durchzufahren. Ab Goldshöfe müssen Fahrgäste auf den Bus umsteigen. Bis wann die Arbeiten dauern sollen.

Fahrgäste müssen sich auf der Riesbahn auf Schienenersatzverkehr einstellen, wenn sie nach Aalen wollen. Wie Go-Ahead in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird der Streckenabschnitt zwischen Goldshöfe und Aalen ab diesem Freitag komplett gesperrt. Grund dafür seien Gleiserneuerungen.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, heißt es. Dazu gibt es weitere Änderungen: So fährt etwa der erste Zug am Morgen unter der Woche später in Nördlingen ab, statt um 4.41 Uhr erst um 5.10 Uhr. Am Abend müssen die Fahrgäste teilweise auf ein Großraumtaxi umsteigen. Der tägliche RB89 aus Richtung Donauwörth endet um 22.39 Uhr in Nördlingen, ein Taxi fährt dann bis nach Goldshöfe, von dort aus geht es mit dem Bus um 23.41 Uhr weiter nach Aalen. Aufgrund des Schienenersatzverkehrs ändern sich auch die anderen Abfahrtszeiten.

Schienenersatzverkehr auf der Riesbahn zwischen Aalen und Goldshöfe

Wer von Aalen montags bis freitags die früheste Verbindung ins Ries will, muss um 5.14 Uhr in den Bus nach Goldshöfe einsteigen. Hier weichen die Abfahrtszeiten teilweise um circa eine Viertelstunde ab, außerdem fällt der letzte Zug um 23.31 Uhr nach Nördlingen aus. Das Bahnunternehmen bittet die Fahrgäste, sich kurz vor Fahrtantritt über Auskunftsplattformen wie den Bayern-Fahrplan oder DB Navigator über die Verbindung zu informieren. Weitere Informationen gibt es online unter www.go-ahead.bayern unter dem Reiter Fahrplanabweichungen. (jltr)

