Nördlingen/Aalen

Wo verläuft die neue B29 ab Nördlingen?

Plus Für die neue Bundesstraße 29 vom Ries bis zur Röttinger Höhe gibt es weitere Details. Es geht um die Frage: Wo wird der Umwelt am wenigsten geschadet?

Auf dem Weg zur Festlegung einer Trasse für die „neue Bundesstraße 29“ zwischen Nördlingen und der Röttinger Höhe nahe Lauchheim ist jetzt ein wichtiger Baustein in das seit knapp zehn Jahren diskutierte Großvorhaben eingefügt worden. Im Landratsamt in Aalen fand dieser Tage ein sogenannter Scoping-Termin statt, bei dem rund 40 Institutionen miteinander diskutiert haben, welchen Umfang die für das Projekt unabdingbare Umweltverträglichkeitsprüfung einnehmen soll. Die vorliegenden Unterlagen enthalten acht Trassenvarianten.

In einer solchen Untersuchung werden die voraussichtlich erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Prüfung ist einer von mehreren Schritten im Rahmen eines „Linienbestimmungsverfahrens“. An dessen Ende steht ein Vorschlag für einen Verlauf, der aus baulicher Sicht am geeignetsten wäre und die geringsten Widerstände bei einer Realisierung erwarten lässt. Dieser wird dann dem Bundesverkehrsministerium zugeleitet, das offiziell der gewählten Variante zustimmen muss, bevor überhaupt gebaut werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

