Ab dem Wochenende ist die B25 bei Nördlingen dicht

Plus Ab Samstag wird die B25 zwischen der Anschlussstelle Süd bei Nördlingen und dem Mittelweg Richtung Möttingen gesperrt. Wie die Umleitung verläuft und wie es weitergeht.

In den vergangenen Monaten ging es noch immer irgendwie weiter: Trotz der Erdhügel schlängelten sich Autofahrerinnen und -fahrer immerhin etwas langsamer als üblich an der Baustelle vorbei. Und auch als die Anschlussstelle Süd gesperrt wurde, konnte man über Umwege noch auf die B25 auffahren. Ab diesem Samstag ist die wichtige Rieser Verkehrsader aber wochenlang gesperrt.