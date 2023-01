Abfallbehälter in Nördlingen beschädigt: 200 Euro Schaden

In der Schrannenstraße in Nördlingen beschädigen Unbekannte einen Mülleimer. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen, gegenüber der Buchhandlung in der Schrannenstraße, haben Unbekannte einen Abfalleimer beschädigt. Der Sachschaden in Höhe von 200 Euro ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen dem 5. und dem 7. Januar. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)