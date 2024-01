Nördlingen

Abgehängt auf dem Land? Was den Riesern wirklich stinkt

Plus Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir meint, Menschen auf dem Land fühlten sich abgehängt. Das sehen viele Rieser anders. Sie ärgern sich vor allem über eins.

Von Martina Bachmann

Die Bauernproteste prägen in diesen Tagen die Schlagzeilen, die Traktoren das Bild der Straßen, auch im Landkreis Donau-Ries. Auf einen Mann sind die Landwirte gar nicht gut zu sprechen: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der Grünen-Politiker hat jetzt vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Die Menschen auf dem Land fühlten sich abgehängt, sagte Özdemir, er warnte vor amerikanischen Verhältnissen. Doch wie sehen das die Rieserinnen und Rieser?

Josef Wizinger aus Marktoffingen ist im Bereich Volleyball eine Institution, er kommt mit vielen Menschen zusammen. Cem Özdemir widerspricht er klar, er fühle sich auf dem Land nicht abgehängt. Die Sportlerinnen und Sportler, mit denen er meist zusammen sei, seien auch gut drauf: "Da hängt keiner 'die Glotz na', wie man im Ries sagt." Erst am Wochenende, so berichtet Wizinger, habe er mit der Damenmannschaft in Stuttgart eine Bundesliga-Partie besucht, da sei es nicht um die Politik der Bundesregierung gegangen. Ganz anders verliefen dagegen Gespräche mit Menschen, die älter seien, berichtet der Marktoffinger – da werde viel auf die Regierung geschimpft. Wizinger sagt, er habe schon ein wenig Sorge, dass sich der Unmut bei der nächsten Wahl in Stimmen für die AfD äußern könnte. Immer wieder gehe es in den Gesprächen auch ums Bürgergeld.

