Abgesperrtes Rad beim Spitalhof gestohlen

Ein Fahrrad wurde in Nördlingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in Nördlingen am Freitagabend ein Fahrrad beim Spitalhof gestohlen. Laut Polizeibericht handelte es sich um ein versperrtes graues Herren-Mountainbike der Marke Cube im Wert von mehr als 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)