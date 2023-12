Abholstreifen an der Kita für die Elterntaxis wird angebracht

Plus Im Wemdinger Viertel in Nördlingen wird eine neue Kita gebaut. Der Stadtbaumeister stellt die aktuellen Planungen vor.

Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann hat im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates kleinere Änderungen an den ursprünglichen Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem künftigen Areal rund um die Sankt Josefskirche im Wemdinger Viertel vorgestellt. Wie berichtet, entsteht dort in den kommenden Jahren ein neues Quartier.

Die Tagesstätte wird entlang der Straße „Im Mittelfeld“ gebaut und soll nach den neuesten Überlegungen einen sogenannten „Abholstreifen“ vor dem Eingang neben der Fahrbahn im Eingangsbereich erhalten. Auf dieser Fläche können die „Elterntaxis“ anhalten, wenn sie ihre Sprößlinge zur Betreuung bringen und wieder abholen. Somit ist eine größere Sicherheit beim Ein- und Aussteigen gewährleistet.