Abiturjahrgang 2025 des Theodor-Heuss-Gymnasiums spendet 300 Euro an Glühwürmchen

Der Abiturjahrgang 2025 des Theodor-Heuss-Gymnasiums hat eine Spende in Höhe von 300 Euro an den Verein Glühwürmchen übergeben. Die Spendensumme stammt aus der Kollekte des Abschlussgottesdienstes, den die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lehrkräften und Angehörigen zum Ende ihrer Schulzeit erlebten. Mit dem gespendeten Betrag möchten die Abiturientinnen und Abiturienten die wichtige Arbeit von Glühwürmchen unterstützen. Der Verein setzt sich für krebskranke, schwerst- und chronisch kranke Kinder sowie deren Familien ein und bietet ihnen neben finanzieller Unterstützung auch vielfältige Hilfsangebote im Alltag und in Krisenzeiten. Die Übergabe erfolgte an Rosemarie Schweyer, 1. Vorsitzende des Vereins, die den Betrag dankend entgegennahm. Der Abiturjahrgang zeigt mit dieser Spende, dass gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung auch am Ende der Schulzeit eine große Rolle spielen – und dass gemeinschaftliches Handeln gezielt dort helfen kann, wo es am meisten gebraucht wird.

