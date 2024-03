Nördlingen

Abriss oder Sanierung der historischen Brücke: Das ist möglich

Wird die Brücke an der Neumühle saniert oder abgerissen? Nördlingens Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann sagt, nur ein Teil des Bauwerks sei historisch.

Plus Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann erklärt, dass nur ein Teil der Brücke an der Neumühle in Nördlingen historisch ist. Warum er sich dennoch für eine Sanierung ausspricht.

Von Martina Bachmann

Die Brücke an der Neumühle in Nördlingen hat ganz offensichtlich viele Fans. Denn als kürzlich im Bauausschuss des Stadtrates ein möglicher Abriss im Raum stand, meldeten sich gleich mehrere Bürger zu Wort. Die älteste Brücke der Stadt abreißen? Keine Option, so die Meinung vieler – lieber solle das Schmuckstück saniert werden. Doch auch danach sehe die Brücke anders aus als jetzt, betont Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann. Denn wirklich historisch sei nur ein Teil des Bauwerkes.

Eichelmann hat auf dem Besprechungstisch in seinem Büro mehrere Pläne ausgebreitet. Alle zeigen eine Brücke – den aktuellen Zustand, nach einer Sanierung oder eben einen Neubau. Mit einem Rotstift verdeutlicht der Stadtbaumeister, welcher verhältnismäßig kleine Teil des Bauwerks historisch ist: Es sind die untersten etwa 30 Zentimeter des Brückenbogens, also die direkt über der Eger, sowie die sogenannten Auflager, auf denen der Bogen eben aufliegt. Eigentlich bräuchte man mindestens doppelt so große Auflager, meint Eichelmann. Und dass die Brücke bis heute gehalten habe, liege daran, dass in den meisten der 350 Jahre ihres Bestehens eben keine Autos über sie gefahren seien.

