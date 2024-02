Abschied von Peter Möwes

Der Verstorbene war lange Jahre Leiter des Posaunenchors Baldingen

Die Kirchengemeinde Baldingen hat Abschied genommen von ihrem langjährigen Posaunenchorleiter Peter Möwes. Der Posaunenchor war ein großer Teil seines Lebens, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr als 50 Jahre war Möwes nicht nur der Chorleiter in Baldingen, sondern hat auch fast alle seiner Bläser selbst ausgebildet. Er hat in vielen von ihnen die Liebe zur Musik geweckt und auch gefördert. Er konnte seine Bläser begeistern für neue Stücke, nicht nur geistliche, auch moderne Beiträge gaben sie unter seiner Leitung zum Besten. Die Kirchengemeinde Baldingen ist ihm deshalb zu unendlichem Dank verpflichtet.

Möwes selbst war immer sehr bescheiden, hat immer betont, zum Posaunenchor gehört nicht nur der Chorleiter, sondern auch seine Bläser, den Applaus hat er stets weitergegeben. Musik war wichtig in seinem Leben. Ganz viel Zeit gehörte dem Baldinger Posaunenchor, aber er spielte auch im Bezirksposaunenchor und sang bei der Chorgemeinschaft in Nördlingen. Dementsprechend musikalisch bewegend war auch die Beerdigung mit Beiträgen von allen Chören.

Die Kirchengemeinde Baldingen und alle seine Bläser werden Peter Möwes immer in Erinnerung behalten. Möwes hinterlässt seine Frau Hildegard, sowie seine Kinder mit Familien.