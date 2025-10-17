Abschlussveranstaltung des Sommerferien-Leseclubs in der Stadtbibliothek

Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche der 2. bis 8. Klassen am Sommerferien-Leseclub der Stadtbibliothek Nördlingen. Während der Ferien wurde eifrig gelesen: Insgesamt 110 Schülerinnen und Schüler verschlangen beeindruckende 485 Bücher und gaben anschließend ihre Bewertungen ab. Bei der abschließenden Veranstaltung in der Stadtbibliothek wurden – dank großzügiger Unterstützung von Nördlinger Geschäften, Banken und der Stadtverwaltung – wieder viele tolle Preise verlost. Oberbürgermeister David Wittner übernahm persönlich die Verlosung und durfte den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern gratulieren. Die Hauptpreise waren in diesem Jahr Eselwanderungen mit Donkeytours. Neben dem Lesen konnten die Teilnehmenden auch kreative Beiträge zu ihren Büchern gestalten. Diese Werke sind derzeit in der Bibliothek ausgestellt und wurden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Auch die sogenannten „Top-Leserinnen und -Leser“, die die meisten Bücher gelesen hatten, erhielten eine besondere Anerkennung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!