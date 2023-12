"Abseits vom Urteil": Diese Biografie ist als Krimi geschrieben

Plus Matthias Küffner wird mit einer unheilbaren Muskelkrankheit geboren. Seine Lebensgeschichte ist ein Teil des Buches, zu dessen Präsentation Wolfgang Fierek nach Nördlingen kommt.

Biografien können eine recht langweilige Angelegenheit sein. Denn oft wird auf Hunderten von Seiten lediglich eine geschönte Wahrheit erzählt – eine, die die Realität am Rande streift und die nur einen Zweck hat: die Hauptperson im besten Licht darzustellen. Ganz anders ist die Biografie "Abseits vom Urteil", die Peter Urban über Matthias Küffner geschrieben hat.

Küffner ist in Nördlingen, im Ries und darüber hinaus dank seiner vielen Ehrenämter bekannt. 1973 wurde er mit einer unheilbaren Muskelkrankheit, einer spinalen Muskelatrophie, geboren, gerade mal fünf Jahre sollte er eigentlich alt werden. Doch zwischenzeitlich hat der geborene Utzmemminger seinen 50. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass wollte ihm Peter Urban, freier Mitarbeiter der Rieser Nachrichten, ein besonderes Geschenk machen. Eines, dass sich Küffner gewünscht hatte: seine eigene Biografie.