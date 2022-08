Nördlingen

vor 47 Min.

Acht Poeten ringen in der Alten Bastei um die Dichterkrone

Plus Der Rieser Summerslam 4.0 ist ein großes Potpourri an moderner Dichtkunst - von Altnazi bis Zugausfall in Reim und Prosa.

Von Michael Eßmann

In alter Zeit hat die Alte Bastei schon so manche Schlacht gesehen und auch gut überstanden. Am vergangenen Samstagabend finden sich erneut acht Kontrahenten in deren Mauern ein, um sich, diesmal allerdings mit den scharfen Schwertern des Wortes, zu duellieren. Auf der Bühne, die noch bis vergangene Woche vom Verein Alt Nördlingen bespielt wurde, finden sich noch immer Reste von Kerker und Villa Kunterbunt wieder.

