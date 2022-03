Achtjährigem Bub wird das Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad ist einem Jungen in Nördlingen gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einem Acht-Jährigen ist am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr in Nördlingen das Fahrrad gestohlen worden. Der Junge stellte das schwarze Kindermountainbike der Marke Bulls, Typ Stokee Street, am Fußballtrainingsplatz am Anton-Jaumann-Industriepark ab.

Eine bislang unbekannte Person entwendete das Fahrrad, wie es Polizeibericht heißt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und dem Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)