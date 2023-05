Nördlingen

vor 33 Min.

Achtsamkeitspfad auf der Nördlinger Stadtmauer

Plus Im Sommerprogramm der Rieser Volkshochschule gibt es heuer besondere Angebote. Eines hat mit den Holztafeln zu tun, die auf Nördlingens Wahrzeichen angebracht werden.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

"Einatmen. Ausatmen.": Mehr steht nicht auf der schlichten, weißen Postkarte. Als ob das jetzt so wichtig wäre. Schließlich müssen die Kinder noch zum Fußball-, Tennis-, oder Turntraining gefahren werden, die Wäsche ist noch nicht gefaltet, geschweige denn gebügelt. Der Kühlschrank ist leer, der Chef will noch eine Präsentation und für das Vereinsfest am Wochenende muss auch noch ein Kuchen gebacken werden. "Einatmen. Ausatmen.": Zu oft stehen zu viele Dinge auf unseren To-Do-Listen, so oft wollen wir mehr erreichen, als wir schaffen können. Doch manchmal braucht es eine Pause, vielleicht sogar einen radikalen Stopp. Der "Sommer der Achtsamkeit Nördlingen" bietet die Möglichkeit, auf die Bremse zu gehen.

Entstanden ist dieses Konzept auch dank der Nördlingerin Lisa Schabert. Die 24-Jährige sammelt Sinnsprüche, sie hat sogar eigens eine Wand, auf der sie all die Aussagen aufschreibt, die sie berühren. So mancher Spruch habe ihr in schwierigen Situationen unfassbar geholfen, sagt Lisa Schabert. Vor ein paar Jahren hatte sie die Idee, ihre liebsten Sprüche in der Stadt Nördlingen zu verteilen. Die wird jetzt auf eine besondere Art in die Realität umgesetzt - und zwar auf der historischen Stadtmauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen