Adventsfeier an der Hans-Schäufelin-Grundschule

Adventsfeier der Hans-Schäufelin-GS Nördlingen Zu Beginn der Adventszeit fand die alljährliche Feier an der Hans-Schäufelin-GS statt. Die Feier bot ein abwechslungsreiches, buntes Programm, welches von allen Klassen mit viel Engagement und Kreativität gestaltet wurde. Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Schulleitung Birgit Langseder machte die erste Klasse mit einem bezaubernden Sternentanz den Auftakt und versetzte die Zuschauer in eine märchenhafte Weihnachtsstimmung. Pfarrer Reuter segnete die Adventskränze mit einem Gebet. Das Erzählstück „Die Geschichte des Adventskranzes“ begeisterte die Zuhörerschaft in der voll besetzten Aula, denn die Kinder untermalten das Stück durch ein Lied und einen Tanz stimmungsvoll. Nachdem die Schüler mit dem Gedicht „Weihnachtsglück“ für herzliche Lacher sorgten, gaben sie den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten. Im weiteren Verlauf erzeugten die Kinder mit der deutschen Version des Liedes „Under the Mistletoe“ eine besinnliche Stimmung und bereicherten die Feier durch die Aufführung des humorvollen Theaterstücks „Der Weihnachtshase“. Alle Kinder sangen gemeinsam das Lied „Adventskranz, Adventskranz …“, welches der Adventsfeier einen festlichen Ausklang verlieh. Am Ende bedankte sich Frau Birgit Langseder bei den Kindern für die gelungenen Beiträge, verabschiedete die Gäste und wünschte ihnen eine friedliche Weihnachtszeit.

Adventsfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis