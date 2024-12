In einer stimmungsvollen Adventsfeier für die Unterstufe präsentierten die fünften und sechsten Klassen der Realschule Maria Stern weihnachtliche Geschichten, Gedichte und Sketche. Am Ende stimmten alle zusammen in fröhliche Weihnachtslieder ein und genossen das Beisammensein mit Lebkuchen und Punsch.

Adventsfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maria Stern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Realschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis