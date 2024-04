Älterer Herr besprüht Toilettenhaus und Autos

Ein Mann wird dabei beobachtet, wie er unter anderem Autos an der Kaiserwiese mit Farbe besprüht. Eine Fahndung bringt keinen Erfolg, eine Beschreibung liegt vor.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag gegen 23 Uhr an der Kaiserwiese in Nördlingen das dortige Toilettenhaus und vier abgestellte Fahrzeuge mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Ein Zeuge beobachtete laut Polizeibericht einen älteren Herrn bei der Tat und filmte dies sogar. Der Täter habe sich unmittelbar nach der Tat entfernt und wurde trotz einer Fahndung nicht mehr gefunden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Folgende Beschreibung liegt vor: etwa 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, etwa 1,80 Meter groß, Halbglatze und Brillenträger. Hinweise können Zeugen an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 weitergeben. (AZ)