Ändern Marktbesucher in Nördlingen ihr Kaufverhalten wegen der gestiegenen Inflation?

Plus Wir haben uns bei Standbetreibern und Besuchern nach der wirtschaftlichen und finanziellen Lage umgehört. Das Bild ist gemischt und ein älterer Herr empört sich.

Von Matthias Link

Am Samstagmorgen ist es ruhig auf dem Nördlinger Wochenmarkt, um 9 Uhr ist dort noch nicht viel los. Die Händler haben ihre Stände aufgebaut: Kartoffelkisten, aufeinandergestapelte Eier und Honiggläser, Blumenkohl, Rettich und Sellerie. Hat sich das Kaufverhalten wegen der Inflation geändert? Die jüngsten Zahlen sind besorgniserregend: plus 7,5 Prozent betrug die Inflationsrate im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat laut Statistischem Bundesamt, gegenüber dem Vormonat Juni waren es plus 0,9 Prozent. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte lagen im Juni 33,9 Prozent höher gegenüber dem Vorjahresmonat. Die gestiegenen Energiepreise reißen ein Loch in die Haushaltskassen. Wir haben uns bezüglich der Lage an den Ständen und bei den Besuchern umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

