Ärger in Nördlingen: Ein Stück Kunst fehlt

Plus Die Stadt Nördlingen sorgt sich um das „Stückwerk“ im Durchgang des Schneidt’schen Hauses. Denn eines der Bilder ist gestohlen worden.

Es ist nicht das erste Werk aus dem „Stückwerk“, das beschmutzt oder beschädigt worden ist. Doch der Künstler Peter Binder hat die Stadt unlängst darauf aufmerksam gemacht, dass sein Beitrag - eine Foto-Folie mit dem Ortsschild Nördlingen - gänzlich entwendet worden sei. Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister David Wittner haben auf den Diebstahl mit Unverständnis und einem gewissen Ärger reagiert.