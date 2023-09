Ärger mit der Polizei wegen zwei Euro

Ein Mann kauft in der Nördlinger Innenstadt ein. Einen kleinen Artikel allerdings will er nicht bezahlen und steckt ihn einfach ein.

Wegen zwei Euro hat sich ein 43-Jähriger in Nördlingen jede Menge Ärger eingehandelt. Der Mann kaufte am Samstag, gegen 13.20 Uhr, in einem Geschäft in der Innenstadt mehrere Artikel ein. Eine Verkäuferin hatte den Mann laut Polizeibericht aber beobachtet, wie er ein Stabfeuerzeug in die Hosentasche steckte. An der Kasse wurde er auf den Artikel angesprochen, da er diesen nicht bezahlte. Er reagierte nicht kooperativ. Erst, als die Polizei kam, gab er den Diebstahl zu. Das Feuerzeug hatte einen Wert von gerade einmal zwei Euro. (AZ)