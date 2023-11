Ärzte sammeln 920 Unterschriften gegen die Nördlinger Marktplatzsperre

Plus Die Zufahrt zum Marktplatz ist wieder offen, nun nahm OB David Wittner rund 1000 Fragebögen entgegen. Ärzte kritisieren den eingeschränkten Zugang zu ihren Praxen.

Der Poller ist unten. Seit diesem Montag können Autofahrerinnen und Autofahrer tagsüber wieder über die Baldinger Straße auf den Nördlinger Marktplatz fahren. Jene Sperre galt seit Ende Juli, sie war aber nur ein Teil des großen Verkehrskonzeptes, das der Stadtrat im Juni verabschiedet hat. Es ist aber – neben Tempo 20 – die bislang auffallendste Maßnahme gewesen. Der Plan: Im Sommerhalbjahr soll der Marktplatz verkehrsberuhigt sein, dafür wird der Zugang über die Baldinger Straße gesperrt. Doch unter anderem die Ärzte und Apotheker sehen die Maßnahme kritisch und haben Unterschriften gesammelt. Mit eindeutigem Ergebnis.

Das schilderte Apotheker Stephan Guyot bei der Übergabe der Unterschriften an Oberbürgermeister David Wittner: Insgesamt haben die Bürgerinnen und Bürger 1019 Umfragebögen ausgefüllt, rund 920 davon mit dem Ergebnis, dass sie gegen die Sperrung seien beziehungsweise die bisherige Regel (Sperre zwischen 18 und 5 Uhr) für ausreichend erachteten. 18 Bürgerinnen und Bürger hatten angekreuzt: "Ich finde die Idee super". Guyot übergab die Unterschriften zusammen mit den Ärzten Dr. Claudia Völkl, Erlend Nordmo und Dr. Winfried Grunert stellvertretend für viele Gesundheitsdienstleister, die es vor Ort gebe.