Aksel Rinck: Von Kopenhagen über Kanada ins Ries

Plus Aksel Rinck hat sich nicht nur um das Nördlinger Stadtmauermuseum gekümmert, er hat sich auch für die Städtepartnerschaft mit Markham eingesetzt.

Viele kannten ihn, und wer ihn kannte, wird ihn nicht vergessen – aber niemand kannte ihn ganz: Aksel Rinck ist am vergangenen Sonntag im Nördlinger Altenheim St. Vinzenz gestorben. Er wäre im Oktober 101 Jahre alt geworden. Ein Leben ging zu Ende, das in vielerlei Hinsicht bemerkenswert war.