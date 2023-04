Aktion "NÖsterhase": Eisendungen noch bis 11. April möglich

Malwettbewerb: Rieser Kinder können bis zum 11. April Bilder ihrer Werke an die Redaktion schicken. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen.

Die Sonne scheint, die Eier haben Füße und die Hasen halten Möhren in der Hand: Die Rede ist von den ersten Zuschriften, die im Rahmen der Aktion "NÖsterhase 2023" bereits unsere Redaktion erreicht haben. Gebasteltes und schöne, bunte Bilder sind bereits im Rennen um die tollen Preise, die es in diesem Jahr wieder zu gewinnen gibt.

Aktion NÖsterhase läuft noch bis einschließlich 11. April

Auch Sie und Ihre Kinder oder Enkel können Beweisfotos der Kreationen noch bis einschließlich Dienstag, 11. April, an unsere Redaktion schicken und so am Wettbewerb teilnehmen. Voraussetzungen: Die Kinder sind nicht älter als zehn Jahre und kommen aus dem Ries. Die Fotografien der kleinen Kunstwerke können uns mit dem Stichwort "NÖsterhase" per Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de oder per Post an die Redaktion in die Deininger Straße 8 in 86720 Nördlingen geschickt werden. Bitte schreiben Sie Name und Wohnort des Kindes auf und sagen Sie uns auch, was auf dem Bild zu sehen ist. Wir benötigen ebenfalls den Namen des Fotografen. Bereits 2022 haben viele Kinder beim Gewinnspiel unserer Zeitung mitgemacht. Die Buben und Mädchen holten die Preise freudestrahlend in der Redaktion ab.

Nach Einsendeschluss wird in der Woche nach Ostern auf der Homepage der Rieser Nachrichten über die besten, originellsten oder einfach nur schönsten Werke der Aktion abgestimmt. Den NÖsterhasen-Gewinnern winken tolle Preise von Spielwaren Möhnle in Nördlingen. (AZ)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVo unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mit der Veröffentlichung der Bilder und der Namen einverstanden sein.