Aktion "Sonne im Februar" startet zum ersten Mal

In der Nördlinger Salzgrotte findet die Auftaktveranstaltung für das karitative Projekt "Sonne im Februar statt". Wie das Gemeinschaftswerk zustandekam.

Die Forderung nach mehr Sonne für alle im Februar klingt wie ein ein Spontispruch von früher, doch wer möchte sich dieser Forderung nach den trüben und durchaus sehr regenreichen vergangenen Wochen nicht anschließen? Die Rieser Volkshochschulen haben in Kooperation mit den Rieser Nachrichten jetzt für zumindest teilweise Abhilfe gesorgt: mit dem Sonderprogramm und der Aktion „Sonne im Februar“. Bis zum 1. März bietet das Projekt zahlreiche Veranstaltungen an, die mehr als nur Licht in den grau-grünen Winter bringen, sondern auch dazu beitragen sollen, dass die Teilnehmenden sich wohlfühlen und positive Energie tanken können.

Ob wir es wollen oder nicht: Die Sonne spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben, ihr Licht beeinflusst unsere Stimmung positiv, spendet im besten Sinne Lebenskraft und trägt dazu bei, dass wir uns vital und ausgeglichen fühlen. Dieses Licht und diese Wärme spendet das Projekt allen, die sich darauf einlassen wollen. Rund ein Dutzend Veranstaltungen sind auf der Webseite der VHS Nördlingen (www.vhs.noerdlingen.de) zu buchen, die alle nur ein Ziel haben: Wärme in den Winter bringen, die Sonne in schwierige Zeiten tragen und uns dabei bewusst machen, wie viel Positives es in unserer Umgebung zu entdecken gibt. Das Angebot reicht vom Kochen „mit der Sonne Brasiliens“ über Feel-Good-Pilates, Sonnenaufgangs-Führungen auf den Goldberg oder den Daniel, Yoga, Zumba, Qigong, Entspannungsreisen, Lichtmeditationen bis zu Salzgrottensitzungen.

Gemeinschaftsaktion "Sonne im Februar" gestartet

Jede und jeder kann die Gelegenheit nutzen, sich zu bewegen, kreativ zu sein, zu reflektieren oder zu entspannen. „All das sind Wege, um neue Türen für Lichtblicke zu öffnen und unser Wohlbefinden zu steigern“, sagte Dr. Franziska Emmerling, die Geschäftsführerin der Rieser Volkshochschule bei der Vorstellung des Projektes in der Nördlinger Salzgrotte. Oberbürgermeister David Wittner, der sich ebenfalls vom Programm inspirieren ließ, bedankte sich bei allen, die sich uneigennützig (die Dozentinnen und Dozenten ehrenamtlich!) an der Aktion beteiligen. Seinen besonderen Dank richtete er an Simone Heinze und Franziska Emmerling vom Team der VHS und an Verena Wengert von den Rieser Nachrichten, die maßgeblich zur Realisierung des Projektes beigetragen haben.

Verena Wengert wies als Vertreterin der Kartei der Not darauf hin, dass das Projekt nicht nur eine Initiative für persönliches Wohlbefinden ist, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam Gutes zu tun: „Die Erlöse der Aktion werden vollständig an die Nördlinger Hilfe in Not und die Kartei der Not gespendet, um Menschen in unserer Gemeinschaft zu unterstützen.“ OB Wittner brachte die Aktion mit seinem Schlusswort auf den Punkt: „Möge die Sonne im Februar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich für jeden von uns scheinen. Ich wünsche allen Beteiligten eine inspirierende Woche voller Licht, Wärme und positiver Erfahrungen.“

