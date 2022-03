Aktiv gegen Diskriminierung: Gymnasium Nördlingen bekommt Titel verliehen

Plus Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen ist ab sofort "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Warum die Eigner Angels die perfekten Patinnen dafür sind.

Für die erste offizielle Veranstaltung in der neuen Aula hätte es kaum einen passenderen Anlass geben können: Am Freitag wurde dem Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen der Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" verliehen. Dafür waren namhafte Gäste vor Ort. Unter anderem war eine Delegation der Eigner Angels zugegen – als perfekte Patinnen für das Projekt.