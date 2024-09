Baustellen in Nördlingen: Nürnberger Straße ist frei, Anderes geht los

Kaum ist die eine Straße frei, geht die nächste Baustelle los. Am Donnerstag war beispielsweise die Nürnberger Straße noch gesperrt, doch die ist mittlerweile wieder frei: „Ich bin eben durchgefahren“, sagt Michael Bauhammer, Leiter des Tiefbauamts in Nördlingen am Freitagvormittag. Bauhammer schildert, wie es mit den weiteren Baustellen in der Stadt aussieht und wo demnächst die Bauarbeiten starten.

Jan-Luc Treumann