Alarmanlage schlägt bei Schuh-Diebstahl an

Ein 49-Jähriger verlässt ein Schuhgeschäft, dann schlägt die Alarmanlage an.

Ein 49-Jähriger hat am Donnerstagmittag in einem Schuhgeschäft in Nördlingen ein Paar Sportschuhe gestohlen, wie die Polizei berichtet. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Alarmanlage an. Dadurch wurden die Verkäuferinnen auf ihn aufmerksam. Der Mann gab den Diebstahl zu und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)