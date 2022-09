Nördlingen/Alerheim

06:30 Uhr

Brauchtum beim Stadtmauerfest: Flegel ausdrücklich erlaubt

Plus Das Flegeldreschen ist seit Generationen ausgestorben. Beim Nördlinger Stadtmauerfest erweckt es eine Gruppe aus Alerheim wieder zum Leben.

Während sich vielleicht so manche Sicherheitskraft darüber Gedanken macht, wie man eventuelle menschliche "Flegel" bei einem Event wie dem Nördlinger Stadtmauerfest in den Griff bekommen kann, ist die Anwesenheit der Alerheimer Flegel ausdrücklich erlaubt, mehr noch, gewünscht. Zeigen sie doch eine ländliche Tätigkeit – wenn man so will Tradition – die bereits seit zwei Generationen ausgestorben ist: das Flegeldreschen.

