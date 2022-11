Im Ries kracht es am Samstag zweimal zur gleichen Zeit

Zur gleichen Zeit ereignen sich laut Polizei am Samstagnachmittag in Alerheim und Nördlingen zwei Unfälle. Wie es zu den Zusammenstößen kommt, steht bereits fest.

Lediglich beschädigte Autos sind die Bilanz von zwei Unfällen, die sich am Samstag in Nördlingen und Alerheim zur gleichen Zeit ereignet haben. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer zunächst die Fessenheimer Straße entlang und wollte dann in die Staatsstraße 2221 einfahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 6000 Euro entstand. Die Polizei berichtet, dass zur gleichen Zeit eine 72-Jährige mit ihrem Pkw von der Straße „An den Langenwiesen“ in Nördlingen nach rechts in die Nürnberger Straße einfuhr. Auch sie missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 36-Jährigen. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2200 Euro geschätzt. (AZ)