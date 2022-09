Nördlingen

vor 32 Min.

Alexander Gerst: Erst ins Ries, dann auf den Mond?

Plus Der deutsche Astronaut und seine Kollegin Stephanie Wilson trainieren im Ries. Sie bereiten sich auf eine mögliche Mondmission vor. Vielleicht findet sich dort auch ein Stück vom Krater.

Von Martina Bachmann

Vom Weltall aus könne man das Ries durchaus erkennen, sagt Alexander Gerst. Er habe den Krater auch schon auf einer seiner Missionen fotografiert: Den bewaldeten Rand und den zentralen Teil mit den landwirtschaftlichen Feldern könne man deutlich ausmachen. In dieser Woche hat der deutsche Astronaut das Ries nicht von oben, sondern gewissermaßen von unten untersucht: Er war zusammen mit seiner Kollegin Stephanie Wilson auf Mission in Nördlingen. Und ins Gästebuch auf dem Kirchturm Daniel schrieb Gerst: "Vielen Dank dafür, dass wir den Ort auf Erden hier erkunden konnten, der dem Mond am nächsten ist."

