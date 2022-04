Alfa, Ferrari, Porsche: Histo-Revival kommt wieder nach Nördlingen

Auf dem Nördlinger Flugplatz kommen Autoliebhaber voll auf ihre Kosten. Die ältesten Fahrzeuge des Histo-Revivals stammen aus den 50er- Jahren. Der Eintritt ist frei.

Autoliebhaber kommen am Freitag, 29. April, in Nördlingen beim Histo-Revival auf dem Flugplatz voll auf ihre Kosten: 50 Fahrzeuge sind im Fahrerlager zu sehen, darunter sind auch Formel-Autos. Alle großen Motorsportmarken sind vertreten: Alfa Romeo, Ferrari, Porsche, Renault, BMW und viele mehr. Die Baujahre liegen zwischen 1950 und 1990. In verschiedenen Präsentationsläufen gehen die Fahrzeuge laut einer Pressemitteilung in Gruppen an den Start und absolvieren immer 20-Minuten-Läufe.

Am Freitag beginnt der erste Lauf des Histo-Revivals in Nördlingen

Die ersten Fahrzeuge treffen auf Anhängern schon am Donnerstagabend ein. Am Freitag startet der erste Lauf gegen 9 Uhr. Der letzte Lauf wird voraussichtlich gegen 18.30 Uhr vorbei sein. Für die Besucher ist der Eintritt frei und für das leibliche Wohl ist vor Ort auch gesorgt.

Die Veranstalter bitten, die Absperrungen zu beachten und den Ordnern unbedingt Folge zu leisten. Alle Startplätze sind vergeben. Informationen gibt es auch unter www.sec-sportevents.com. (AZ)